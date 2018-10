Loslopende honden graven gaten in dijken

Publicatie: ma 22 oktober 2018 20.22 uur

HOLWERD - Wetterskip Fryslân roept hondenbezitters dringend op om hun hond aangelijnd te houden tijdens een wandeling op de dijk. Het waterschap constateert steeds vaker graafschade, aangericht door loslopende honden. Deze gaten brengen de veiligheid van dijken in gevaar.

Inspecteurs van Wetterskip Fryslân gaan vanaf dinsdag controleren op loslopende honden. Overtreders krijgen een boete van negentig

euro. Jaarlijks investeert Wetterskip Fryslân miljoenen euro's in de veiligheid van onze dijken. Daarbij besteedt ze veel zorg aan onderhoud van de grasmat. "Wij willen onze mooie dijken graag voor iedereen toegankelijk houden. En veilig, want het is onze taak om

Fryslân te beschermen tegen overstromingen. Dat kan alleen als we met elkaar op de dijk passen", aldus dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân.

Zwakke plekken

Loslopende honden graven jaarlijks honderden gaten in de Waddenzeedijk en

IJsselmeerdijk. Het waterschap dicht de gaten zo snel mogelijk, alleen blijven ze ook na het herstel nog lang een zwakke plek in de grasmat. Gevolg kan zijn dat de toplaag van de dijk bij storm en hoogwater uitspoelt. De gaten vormen ook een gevaar voor medewerkers van het waterschap, als die met tractoren onderhoud uitvoeren op de dijk. Naast het graven van gaten, rennen loslopende honden achter schapen aan die op de dijk grazen. De schapen zorgen voor een sterke grasmat.