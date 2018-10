Stalkster stuurt ex pizza's en incontinentieluiers

LEEUWARDEN - Een 47-jarige Heerenveense stuurde haar ex-vriend uit Drachten begin dit jaar in krap drie maanden tijd honderden sms'jes en Whatsapp-berichtjes. De vrouw liet Domino's pizza's bezorgen bij de ex-vriend, nadat ze eerst in zijn naam een account had aangemaakt op Thuisbezorgd.nl. Maandag zat ze tegenover politierechter Monique Dijkstra, de ex-vriend had aangifte gedaan van stalking.

Lingeriesetje

De Heerenveense ontkende eigenlijk alles wat haar werd verweten. Ze bekende alleen dat ze een lingeriesetje had opgestuurd dat ze van haar vriend had gekregen. Dat was nadat hij erop had gestaan dat ze een jas teruggaf die ze van hem cadeau had gekregen. De man kreeg ook pakketjes thuisgestuurd, onder andere incontinentieluiers voor mannen. Verder was de man ingeschreven op de website Regioswingers.nl. 'Dat heeft hij zelf gedaan', reageerde de Heerenveense.

Ruim 500 sms'jes

De vrouw zei dat ze er eind vorig jaar achter kwam dat haar vriend haar had bedrogen. Ze kwam erachter dat hij samenwoonde. 'Drie jaar lang heeft hij mij gebruikt, misbruikt en mishandeld. En daar komt hij mee weg', zei ze verontwaardigd. Op 9 februari van dit jaar kwam ze bij de woning van haar ex. Ze vernielde de antenne en de ruitenwissers van zijn auto en ze molde een naambordje. 'Ik wou zijn verhaal horen', zei de Heerenveense. Ze ontkende dat ze haar ex meer dan 500 sms'jes had gestuurd. Dat zou zijn gebeurd nadat de man haar op Whatsapp had geblokkeerd, na het ontvangen van honderden appjes.

Middelvinger

De mail aan Thuisbezorgd was terug te leiden naar het IP-adres van haar computer. Ook de sms'jes en telefoontjes kwamen van haar mobiele nummer. De vrouw zei dat zowel haar laptop als haar mobieltje gehackt waren. 'Ik heb op geen enkele manier contact met hem gezocht. Hij wel met mij', zei de Heerenveense. Terwijl de rechter de feiten voorhield, werd de vrouw steeds opstandiger. Dijkstra had haar al een paar keer gewaarschuwd. Toen de Heerenveense tijdens het verhaal van officier van justitie Tjerk Buma de middelvinger op stak, stuurde Dijkstra haar de zaal uit.

Contactverbod

Buma had even eerder al gezegd dat de Heerenveense 'tegen de klippen op' loog. De officier vermoedde dat de vrouw met 'hele hoge frustraties' kampte, waar ze niet mee overweg kan. 'Ze heeft hulp nodig, liever vandaag dan morgen', aldus Buma. Hij stelde voor om toch maar reclasseringstoezicht op te leggen, ondanks dat de vrouw de uitnodiging voor een gesprek met de reclassering had afgeslagen. Dat laatste vond de rechter geen goed idee: 'Ik denk dat dat averechts werkt'. Dijkstra veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 100 uur plus 50 uur voorwaardelijk. Ze moet 500 euro smartengeld aan haar ex betalen. De rechter legde ook een contactverbod op: de vrouw mag op geen enkele manier contact zoeken met haar ex-vriend.