Inbraak bij politieagent: 4 maanden cel

Publicatie: ma 22 oktober 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Leeuwarder schrok zich volgens eigen zeggen een hoedje, toen hij na een inbraak in een woning aan de Bordineweg in zijn woonplaats, op 13 juni, ontdekte dat hij bij een politieagent had ingebroken. De man had onder andere twee uniformbroeken en acht politiepolo's gestolen. Verder had hij een Play Station 3, een fotocamera en Lego buitgemaakt. De man werd maandag door politierechter Kees Post veroordeeld tot een celstraf van vier maanden, plus twee maanden voorwaardelijk.

De verdachte had onder een raampje de afdruk van een handpalm achtergelaten. Op een plastic verpakking die was achtergelaten, werden vingerafdrukken van de Leeuwarder aangetroffen. De man zei dat hij meteen nadat hij ontdekte dat er politiespullen zaten in de sporttas die hij had meegenomen, alles had weggegooid wat hij had gestolen. De Play Station werd later aangeboden bij een pandjeshuis op de Voorstreek, maar dat gebeurde door iemand die niet aan het signalement van de verdachte voldeed.

De Leeuwarder vermoedde dat 'een junk' de spelcomputer had gevonden. Bij de politie had hij nog verklaard dat hij de spullen in het water had gegooid. 'Ik heb wel spijt dat ik daar heb ingebroken', zei de Leeuwarder. De man heeft een strafblad, waarop voornamelijk geweldfeiten en diefstallen staan. Volgens de reclassering laat hij zich moeilijk sturen. De vier maanden cel die hij maandag opgelegd kreeg, was zijn langste straf tot nu toe. 'Ik hoop dat het de nodige impact op u heeft', zei de rechter.