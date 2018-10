Apollo zorgt 10 jaar voor geluk onder flatbewoners

Publicatie: zo 21 oktober 2018 16.49 uur

DRACHTEN - Tussen de Tjaardaflats in Drachten staat sinds dit weekeinde een raket met drie kleuren. De raket, gemaakt door kunstenaar Frank Koolen, is een knipoog naar de Apollo 11 die voor het eerst mensen naar de maan bracht. De raket staat voor hoop en idealisme.

De raket is tevens het middelpunt van een loterij die elke maand gehouden wordt. De kop van de raket zal elke maand een kleur krijgen welke refereert naar de gebouwen De Stins (rood), De Pleats (blauw) en De State (geel). Er wordt tevens een huisnummer zichtbaar en de bewoners van dit appartement vallen dan in de prijzen. De prijzen variëren tussen een etentje, kledingbon tot een tegoedbon van een bedrijf. De loterij onder de 234 appartementen zal tien jaar lang gehouden worden.

De raket is de eerste stadsmarkering van Drachten en is er geplaatst onder de naam: Het Monument voor Toekomst Geluk. In de vier windrichtingen van Drachten zal op elk punt van Drachten een eigen stadsmarkering krijgen. De raket bij de Tjaardaflats moeten de gemeenschapszin onder alle bewoners versterken. Ook zal er een jaarlijkse barbecue worden georganiseerd onder de naam 'vertjaardag'.

