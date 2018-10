Niels Terpstra wint kampioenschap ielrikjen Sumar

Publicatie: za 20 oktober 2018 20.09 uur

SUMAR - Onder ideale weersomstandigheden streden zaterdagmiddag zestien deelnemers om de titel beste palingroker Sumar 2018. De palingrokers maken gebruik van verschillende rookkasten, een ouderwetse rookton met daarop een jutezak voldoet ook nog prima. Palingroken is een handigheidje. Materiaal is belangrijk, maar ook ervaring, gevoel en kennis. Daarnaast op het juiste moment hout of snippers toevoegen en de paling niet te zout en te nat. Dit alles maakt dat de paling gerookt wordt volgens recept van de roker.

Om 12 uur mocht er gestart worden met de verkoop. De gerookte paling was binnen korte tijd uitverkocht, de publieksprijs is daarmee behaald door alle palingrokers.

De jury, bestaande uit Hyltsje Smedes, Bertus De Jong en Simon Haveman, had door de inbreng van hoge kwaliteit, geen gemakkelijke klus. De punten werden gegeven voor kleur, open snijden, schoon, gaarheid en smaak.

1. Niels Terpstra Wânswerd 156 pt

2. Jan en Haye Kampen Garyp 147 pt

3. Dikkie de Haan De Triemen 146 pt

De jongste palingrokers Jelte van der Kuur & Bowe Boonstra eindigden met 118 punten op de 5e plaats.

