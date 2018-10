Wielrenner gewond na aanrijding bij Ryptsjerk

Publicatie: za 20 oktober 2018 14.38 uur

RYPTSJERK - Op de Westerdijk (N361) bij Ryptsjerk zijn zaterdagmiddag een auto en een wielrenner met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond plaats omstreeks 13.25 uur.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep niet veel schade op. Het is onbekend wat de oorzaak van het ongeluk was.

