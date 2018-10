Horloges en iPads gestolen bij inbraak Gorredijk

Publicatie: za 20 oktober 2018 14.29 uur

GORREDIJK - Bij een woninginbraak aan de Spinnerij in Gorredijk zijn vrijdagnacht onder andere horloges en een iPads buitgemaakt. De inbraak vond plaats tussen 22.30 uur en 7.00 uur. Ook werd de auto van de bewoners, een zwarte Opel Mokka, gestolen. Deze werd later door de politie aangetroffen op het Doalhof in Gorredijk.

De bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft in de inbraak / diefstal in onderzoek.