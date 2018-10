Raad wil ingang AZC op huidige plek houden

Publicatie: do 18 oktober 2018 20.55 uur

BURGUM - Een meerderheid van de gemeenteraad in Tytsjerksteradiel wil dat de huidige hoofdingang van het AZC in Burgum op de huidige plek blijft. De stemming ontstond nadat de VVD een motie indiende. De PvdA, GrienLinks, VVD en FNP stemden voor. Het CDA en ChristenUnie waren tegen.

De verplaatsing van de hoofdingang naar de noordzijde is onderdeel van de herontwikkeling van het terrein door het COA. Buurtbewoners hadden na de bekendmaking hiervan gelijk al bezwaren. Namens de buurt sprak Ate Hoekstra in. Hij gaf aan dat de ingang te dicht bij hun huizen komt. De ingang is de plek waar bijvoorbeeld de uitzettingen worden gedaan. "Ik ha bern op skoalle en se kinne de oare bern. Se komme wolris raar thús at der gesinnen útplaatst wurde." Hoekstra wil niet dat dat voor zijn deur gebeurd.

Sjaak Hoekstra (VVD) maakte zich donderdagavond hard voor de buurt: "In relatyf lyts fersyk fan 'e buert kinne wy net negeare." De VVD besloot daarop een motie in te dienen. Deze wilde de partij in juli 2018 ook al indienen maar destijds was het 'nog te vroeg'. Na kort overleg met enkele partijen werd de motie ter plaatse nog wat aangepast. De hoofdmoot betrof het feit dat de hoofdingang blijft op de plek waar die is. Tevens zal er geen extra opgang aan de noordzijde worden gerealiseerd.

Wethouder Gelbrig Hoekstra had de raad nog geadviseerd niet voor de motie te stemmen. In haar ogen bestaat er geen gegronde reden om de vergunning af te wijzen. Het COA zou dan met succes bezwaar kunnen aantekenen. Een meerderheid van de raad sloeg haar advies in de wind.