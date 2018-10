Fietser gewond op Klaarkampsterwei SibrandahÃ»s

Fietser gewond op Klaarkampsterwei Sibrandahûs

Publicatie: do 18 oktober 2018 19.15 uur

SIBRANDAHûS - Op de Klaarkampsterwei tussen Sibrandahûs en Burdaard is donderdag aan het beign van de avond een fietser gewond geraakt toen deze werd aangereden door een auto.

De automobilist reed in de richting van Burdaard en zag vanwege de felle laagstaande zon de fietser over het hoofd. De man viel van zijn fiets en kwam in de berm terecht. Het slachtoffer is door een ambulance ter controle naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.

