Verdachte: 'Bedankt voor het eerlijke proces'

LEEUWARDEN - Amfetamine (speed) is een harddrug. Het bezit ervan, zelfs al is het een beetje, is bij de wet verboden. Dat wist de 48-jarige inwoonster van Dokkum, die donderdag tegenover politierechter Nynke Vlietstra zat, niet. Tenminste, dat zei ze toen ze in november vorig jaar op het politiebureau zat. Zij en haar 44-jarige vriend waren opgepakt omdat ze een behoorlijke hoeveelheid speed - bijna 30 gram - in huis zouden hebben. De politie was via een tip bij het stel terechtgekomen.

Die tip bleek overigens niet te kloppen: de politie kreeg door dat in de woning van de verdachten een hennepplantage zou zitten. Op 17 november vorig jaar volgde een inval. Er werd geen wiet aangetroffen, maar wel de speed, het lag in de koelkast. En het bezit van speed, al is het maar een grammetje, is strafbaar. Alleen dan moet het Openbaar Ministerie (OM) wel aan kunnen tonen dat het speed is. De politie had een eerste, zogeheten indicatieve test gedaan. Het leek om speed te gaan.

Die eerste test is nog niet genoeg voor het bewijs. Dan kan het twee kanten op: of de speed wordt doorgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om getest te worden. Als het NFI zegt dat het speed is, dan is dat voldoende voor het OM om de zaak rond te krijgen. De drugs die de verdachten in huis hadden, waren echter niet naar het NFI gestuurd. Dan blijft er nog één optie over: als de verdachten zelf verklaren dat de speed de uitwerking had die ze ervan verwachtten, dan is dat alsnog voldoende voor het bewijs.

In deze zaak kwam dat laatste stukje bewijs er niet. De man zei dat de speed, die hij en zijn vriendin een paar weken eerder in Leeuwarden hadden gekocht, niet echt het effect had dat hij ervan verwachtte. Hij vermoedde dat de speed was versneden met cafeïne. 'Ik had het gevoel dat het niet was wat ze zeiden dat het was', aldus de Dokkumer. Officier van justitie Angela van 't Oever moest toegeven dat het onvoldoende vaststond dat de verdachten speed in huis hadden. En dus moest het tweetal vrijgesproken worden.

De rechter was het daarmee eens. Advocate Brenda van Lee stipte nog wel even aan dat de politieinval enorm veel impact heeft gehad op haar cliënten. 'Ze ervaren het als een ernstige inbreuk op hun huisrecht', aldus Van Lee. De advocate zette vraagtekens bij de rechtmatigheid van de inval. Na de tip over de wietplantage was er een warmtemeting gedaan bij de woning van de verdachten. Daaruit bleek al dat er geen afwijkingen waren. 'En toch is er een inval geweest', zei Van Lee. De Dokkumer was allang blij met de vrijspraak. 'Bedankt voor het eerlijke proces', merkte hij op, zichtbaar opgelucht.