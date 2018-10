Crowdfunding 'blokkeerfriezen' tot halt geroepen

Publicatie: do 18 oktober 2018 10.31 uur

LEEUWARDEN - De crowdfunding campagne Strafpiet.nl, opgezet door Sjoerd Basie, is stopgezet. In korte tijd werd 14.490 euro bij elkaar gehaald. De meeste 'blokkeerfriezen' waren echter niet op de hoogte gesteld en stonden bovendien niet achter deze spontaan opgezette actie. Zij willen dat de rechtbank eerst uitspraak doet.

Er is inmiddels goed overleg en Sjoerd Basie heeft contact met diegene die de vorige crowdfunding ook had opgezet. "We staan in nauw contact met Robin van Prattenburg die de financiën namens de blokkeer-Friezen behartigt en al het gedoneerde geld komt via hem dus gewoon bij de groep terecht. Wij hebben ons gewoon vrijwillig, gratis en voor niets ingezet uit sympathie met de Friezen."

De actie is daarom ook stilgelegd totdat de rechtbank in vonnis uitspreekt. Het ingezamelde bedrag zal vooral worden gebruikt om de juridische kosten en overige onkosten te kunnen dekken. De meeste verdachten worden verdedigd door de bekende strafrechtadvocaat Wim Anker.