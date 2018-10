Eis: vijf jaar cel voor grootste Friese xtc-lab

LEEUWARDEN - Een celstraf van vijf jaar. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie tegen een 45-jarige man uit Suwâld. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de productie van XTC in zijn schuur aan de Alde Miede in Suwâld. Raadsman Tjalling van der Goot eiste woensdag tijdens de rechtszaak vrijspraak omdat de man enkel zijn loods zou hebben verhuurd. Zijn cliënt ontkent. Er bestaat bovendien een schriftelijke huurovereenkomst.

Het grootschalige laboratorium werd op 12 december 2017 bij toeval in de loods ontdekt toen de politie op het erf van de man een hennepkwekerij oprolde. Volgens het Openbaar Ministerie betrof het het grootste lab dat ooit werd ontdekt in Friesland. Er werden tussen de 1,4 en 2,3 miljoen tabletten geproduceerd.

Het OM betwist of de huurovereenkomst wel echt is. Ook was de verdachte op camerabeelden te zien terwijl hij samen met anderen de loods binnenloopt. Dit wordt weer betwist door de advocaat. De deur van de loods is namelijk niet te zien op de beelden. "Hij is hooguit richting de deur gegaan."



De meervoudige kamer doet op 31 oktober uitspraak.