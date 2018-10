Ophef over glasvezel, maar vrijdag een gesprek

Publicatie: do 18 oktober 2018 08.10 uur

DRACHTEN - Verbouwereerd was de politiek in Smallingerland om uit de krant te moeten vernemen dat de gemeente niet op de prioriteitenlijst staan voor de aanleg van glasvezel. De gemeenteraad praat al sinds 2016 over de komst van snel internet en had ook gevraagd om dit met urgentie te realiseren. Wethouder Robert Bakker snapte de ophef. "Maar vrijdag hebben we een afsluitend gesprek met Kabelnoord en verwacht er daarin uit de voorwaarden te komen."

"Het kan toch niet waar zijn?", vroeg CDA-raadslid Karin van der Velde haar af toen ze in de krant las dat Smallingerland niet meer op de lijst van Kabelnoord staat. "Terwijl de toenmalige wethouder Van der Leck in 2017 aangaf voor de versnelde aanleg te zullen strijden." CDA, ELP en VVD wilden daarom met een motie afdwingen dat alle belemmeringen overboord gaan om het snelle internet te realiseren.

SP’er Ramon Vos plaatste nog wel een kanttekening. "Betekent dat dan ook dat Kabelnoord de kabel op veertig centimeter mag leggen. Uiteraard is dat anderhalf keer minder werk en dus minder kosten voor de aannemer. De kabel ligt dan echter wel ondieper en is een stuk kwetsbaarder. Er is een reden dat hier discussie over is."

De contractuele voorwaarden zijn voor de indieners van de motie geen belemmering. Alles moet wijken om ook glasvezel in Drachten aan te leggen. Toch gingen de partijen mee met het voorstel van wethouder Bakker om de motie in ieder geval tot na vrijdag aan te houden. Om 'het gesprek niet te verstoren'. "Bij goed bericht met een datum van aanleg gaat de motie de prullenbak in", gaf Van der Velde van het CDA aan. ChristenUnie-raadslid Jouke de Jong hecht er nog wel waarde aan dat in de openheid wordt besproken hoe er in deze zaak is gehandeld en waarom Smallingerland niet al op de prioriteitenlijst stond.