Zorgen over opstappen commissaris Caparis

Publicatie: wo 17 oktober 2018 21.05 uur

DRACHTEN - Raadsleden uit de gemeente Smallingerland hebben hun zorgen geuit over het opstappen van commissaris Pieter de Kroon uit Wijnwoude bij Caparis. Het steekt met name SP-raadslid Jos van der Horst dat juist De Kroon een voorvechter was voor het implementeren van de Wet normering topinkomens (WNT) bij de organisatie. "Bent u er van op de hoogte dat de commissaris zelf is opgestapt omdat de WNT-norm bij alleen ‘in de geest’ wordt uitgevoerd?"

Van der Horst legde de vraag voor aan verantwoordelijk wethouder Eric ter Keurs. Die was bij de betreffende vergadering niet aanwezig en wil er geen oordeel over vellen. "Ik ben blij dat de WNT-norm in principe ook voor Caparis geldt. Inhoudelijk moet ik het laten bij de reactie die beide partijen samen hebben opgesteld. Daarin geven zij aan dat De Kroon in goed overleg en in belang van de organisatie zijn lidmaatschap aan de commissie heeft neergelegd. Ik hoop nu wel dat Caparis in rustig vaarwater terug kan komen, want die verantwoordelijkheid hebben we als gemeente en aandeelhouder wel."

Volgens Ter Keurs liggen er ook persoonlijke redenen aan het opstappen van De Kroon ten grondslag. "De rust in de organisatie staat voorop. De oplossing is niet per se de meest elegante, maar ik hecht er wel aan dat er een einde komt aan de discussies en dat we nu doorgaan met het uitbouwen van Caparis naar de organisatie die het moet worden."