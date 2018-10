Wens voor breed vuurwerkdebat in Smallingerland

Publicatie: wo 17 oktober 2018 20.50 uur

DRACHTEN - ChristenUnie, GroenLinks en D66 in Smallingerland willen begin 2019 graag een breed maatschappelijk debat over het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Een motie is voorlopig aangehouden, ook omdat verschillende argumenten zijn aangedragen om dit aan te vliegen.

De partijen hadden het college van burgemeester en wethouders willen opdragen om de inwoners van de gemeente te betrekken bij de invulling van het beleid over vuurwerk. Eventueel zou er dan een stappenplan moeten worden gemaakt, in het geval de wens ontstaat voor een andere invulling van het gebruik van consumentenvuurwerk.

"De discussie moet in onze ogen breed worden gevoerd. Van niets veranderen tot volledig afschaffen. Het gaat in de eerste plaats om een volksfeest, maar we zien ook de schadelijke randen. In hoeverre willen we die aanpakken. Daar zouden we graag met z’n allen een discussie over voeren", motiveerde raadslid Jouke de Jong van de ChristenUnie.

Het CDA gaf bij monde van Hans Doddema aan dat de mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben. Sandra de Jong van de ELP deed het voorstel om als raad zelf een debat te organiseren, in plaats van het "over de schutting gooien bij het college."

Burgemeester Tom van Mourik heeft zijn oor bij de politie te luister gelegd. "De afgelopen drie jaren is er minder overlast dan op een reguliere zaterdagavond op de Kaden." Voor Jouke de Jong was dit een motivatie om het onderwerp juist nu op te pakken. "Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Juist nu is de tijd om het debat er over te voeren. Hadden we dat met andere discussies, die ook in december worden gevoerd, ook maar gedaan."

Het is nog onduidelijk wanneer het onderwerp eventueel weer op de politieke agenda verschijnt.