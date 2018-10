Geld voor achterstallig onderhoud Smallingerland

Publicatie: wo 17 oktober 2018 20.10 uur

DRACHTEN - Achterstallig onderhoud aan wegen kost Smallingerland 1,35 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek naar de kapitaalgoederen van de gemeente. Er wordt gekozen om niet meer incidenteel, maar planmatige aanpak van het onderhoud. Structureel kost dat de gemeente ruim vier ton per jaar.

Uit een quick scan van de rekenkamercommissie blijkt dat de inwoners niet klagen over het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen in Smallingerland. Toch trekt de gemeente de beurs. Openbaar groen, waterwegen en wegen hebben een kapitaalwaarde van ruim zeshonderd miljoen euro.

Uit een analyse van de gemeente blijkt dat, naast het oplossen van het geconstateerde achterstallige onderhoud, dat er binnen vijf tot tien jaar flinke investeringen nodig zijn in met name de woonwijken, die vanaf de jaren vijftig in Drachten zijn ontwikkeld. Het gaat onder andere om voorzieningen in bijvoorbeeld De Venen, De Wiken, De Singels en De Drait zijn inmiddels veertig tot zestig jaar oud en zijn aan groot onderhoud of in sommige gevallen zelfs aan vervanging toe.

Dit jaar wordt er al ruim vijf ton vrijgemaakt voor het snoeien langs vierhonderd kilometer aan waterwegen. Dat is een ton meer dan aanvankelijk al beschikbaar is gesteld. Het idee is door dit systematisch aan te pakken zodat er ook effectiever kan worden gehekkeld.

Een belangrijke stap in het grote onderhoud is het aannemen van negen beleidsmedewerkers, waarvan in ieder geval vijf structureel. De nieuwe mensen worden vooral ingezet voor planning. De gemeenteraad stemde dinsdagavond na een debat uiteindelijk in met het voorstel om alvast de kaders vast te stellen. De ChristenUnie maakte nog wel een kanttekening. ,,Wij willen wel aangeven dat we nog wel de vrijheid hebben om vraagtekens te zetten bij de financiële consequenties op het gebied van personele invulling.”