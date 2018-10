Politieke inspanning behoud 'volkshuizen' Drachten

Publicatie: wo 17 oktober 2018 19.45 uur

DRACHTEN - Met een raadsbreed ondersteunde motie hoopt de politiek in Smallingerland de sloop van de 34 karakteristieke sociale woningen in de Geelgorsstaat en Dwarsvaart te keren. De gemeente wil nu samen met woningcorporatie Accolade en bewoners de voors en tegens van behoud en sloop in kaart brengen en in overleg kijken wat de beste optie is. Mocht er niet tot sloop worden overgegaan, dan wordt Accolade gevraagd om haar onderhoudstaak, inclusief verwijdering van schimmels en asbest, uit te voeren en dit te blijven doen.

In het debat over het onderwerp werden aanvankelijke moties van PvdA en Smallingerlands Belang en de SP samengevoegd. Aanleiding is ook een handtekeningenlijst van meer dan zeventig procent van de bewoners, die tegen de sloop zijn. Wettelijk zou Accolade verplicht zijn om die wens te accepteren. De politieke partijen benadrukken het belang van de bewoners, maar ook het behoud van het stukje cultureel erfgoed in Smallingerland. Het zijn namelijk de eerste sociale huurwoningen, die in Drachten zijn gebouwd. ,,Alles van waarde is weerloos”, citeerde PvdA-raadslid Henk Hofstra uit het werk van volksdichter Lucebert.

PvdA en Smallingerlands Belang zouden graag zien dat de volksbuurt op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst. Dit gaat enkele partijen een stap te ver. ,,Een monumentenstatus is niet altijd een zegen als er wat moet gebeuren. Het levert beperkingen op bij renovatie”, verklaarde ChristenUnie-raadslid Jouke de Jong. Hij gaf aan dat de monumentenstatus te veel als middel wordt gebruikt om de woningen te behouden. D66’er Ron van der Leck wist te vertellen dat het toewijzen van een eventuele monumentenstatus voor de panden bij historische vereniging Smelne’s Erfskip nog nooit op tafel is gekomen.

Wethouder Eric ter Keurs merkte wel op dat de discussie nog loopt. ,,De woningcorporatie gaat de komende weken één op één met de bewoners praten.” Hij zal als bestuurder door de raadsbreed aangenomen motie ook met de partijen om tafel moeten. ,,Als college zijn we ook gevoelig voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Want het kan toch niet zo zijn dat er geen verschil is als u door Dronten of door Drachten fietst.”