Hoofdredacteur Omrop FryslÃ¢n vecht ontslag aan

Hoofdredacteur Omrop Fryslân vecht ontslag aan

Publicatie: wo 17 oktober 2018 15.31 uur

LEEUWARDEN - Woensdag troffen Omrop Fryslân en de in september geschorste hoofdredacteur Klaas Geert Bakker elkaar in de Leeuwarder rechtbank, in een kort geding, beide met een eigen vordering. De Omrop wil dat voorzieningenrechter Lysbeth Zwart-Sneek de arbeidsovereenkomst met Bakker ontbindt. Bakker op zijn beurt wil dat de rechter bepaalt dat hij weer aan het werk kan, op straffe van een dwangsom.

Onderling verdeeld

De zaak is een uitvloeisel van de al jaren sluimerende problematische bedrijfscultuur bij Omrop Fryslân. Het personeel zou onderling verdeeld zijn en medewerkers zouden lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Zo waren de meningen -van Omrop-personeel, kijkers en luisteraars- sterk verdeeld over de keuze voor een nieuwe programmering, meer gericht op een jonger publiek. In december vorig jaar escaleerde de kwestie, nadat eerst zangeres Anneke Douma zich beklaagde over de koerswijziging en later een aantal presentatoren zich bij Douma aansloten.

Dialoog

Volgens Omrop-advocaat Peter Yspeert heerst er een angstcultuur binnen de Omrop. De meerderheid van de medewerkers zou bang zijn geweest om tegen Bakker in te gaan. Van samenwerking tussen Bakker en interim-directeur Nina Hiddema zou niet of nauwelijks sprake zijn. Terwijl Hiddema de dialoog zoekt, zou Bakker gewoon doen wat hij zelf wil. De twee clashten volgens Yspeert voortdurend. De advocaat sprak van 'botsende karakters en een andere managementstijl'.

Royal de Luxe

Het weekend van de Reuzen van Royal de Luxe was het keerpunt en meteen ook, wat Hiddema betrof, de druppel die de emmer deed overlopen. De producer van Royal de Luxe had voorafgaand aan het weekend aangegeven dat de Omrop beelden van de reuzen niet live mocht uitzenden. Er mocht hooguit 20 minuten uitgezonden worden. Het Franse straattheatergezelschap dreigde zelfs het optreden te annuleren als de Omrop de tocht van de Reuzen live op tv zou verslaan.

Desastreuze gevolgen

De Omrop kwam op de vrijdag toch met een live-uitzending, die overigens vanwege de matige kwaliteit nogal wat kritiek kreeg. Het laten doorgaan van de uitzending had volgens Hiddema en advocaat Yspeert voor Omrop Fryslân desastreuze gevolgen kunnen hebben: als de reuzen waren vertrokken, had de Omrop een enorme schadeclaim voor de kiezen kunnen krijgen. Het verwijt richting Bakker was dat hij geen overleg had gepleegd met Hiddema en dat hij de uitzending niet had tegengehouden. Zijn uitleg: hij had het bericht over de voorwaarden van Royal de Luxe op zijn telefoon binnengekregen. De zinsnede met de eis dat er pertinent geen live-uitzending mocht komen, zou hij over het hoofd hebben gezien. Een paar weken later werd hem zijn ontslag aangezegd. Bakker: 'Dat gesprek kwam als een donderslag bij heldere hemel'. Hij heeft er volgens zijn zeggen 'alle vertrouwen' in dat het alsnog goed zal komen tussen hem en Hiddema. 'We zaten nog midden in het proces van aan elkaar wennen'. Over de onrust binnen de gelederen van de Omrop zei hij dat die er al jaren is. 'Maar je moet het ook niet overdrijven. Er gaan heel veel dingen goed'.

Rechter Sneek-Zwart doet op woensdag 7 november uitspraak.