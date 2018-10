Winnaars Ondernemersprijs Achtkarspelen bekend

Publicatie: wo 17 oktober 2018 11.56 uur

SURHUISTERVEEN - Tiko Kinderopvang en Pilat & Pilat uit Twijzel zijn dinsdagavond uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2018. Bij het stemmen op de publieksprijs kwamen er twee winnaars uit de bus: BM-Parts en eleQtro/Ktronics. De uitreiking van de prijzen vond plaats in de productieruimte van ijsfabriek B&F Foodfactory in Surhuisterveen, winnaar van de Ondernemersprijs 2017.

Er waren dit jaar twee categorieën, klein- en middenbedrijf, waar een winnaar door een onafhankelijke jury is gekozen en een prijs van het aanwezige publiek. Alle zes genomineerde bedrijven kregen de kans zich te presenteren in een vraaggesprek en er was een film met een impressie van alle ondernemingen. Bij kleinbedrijf waren de genomineerden Pilat & Pilat, Lucia de Boer en Ktronisc/EleQtro; bij middenbedrijf Tiko Kinderopvang, TEC Metalworks en BM-Parts.

TIKO Kinderopvang

De jury had lovende woorden voor TIKO Kinderopvang met vestigingen in voornamelijk Achtkarspelen en daarnaast in Kollumerland en Ferwerderadiel. TIKO, met meer dan 25 jaar ervaring, biedt een omgeving voor 1650 kinderen die dagelijks in de regio worden opgevangen. Bij de organisatie werken zo'n 120 medewerkers. TIKO kent een zeer laag ziekteverzuimpercentage en bindt tijdelijk personeel langer aan zich met een eigen uitzendbureau. Directeur André de Jong is in gesprek met basisscholen om te zien of er een integraal kindcentrum kan komen en wil het onderwijs helpen bij onverwachte uitval van een leerkracht door leerlingen op te vangen.



Pilat & Pilat Produkties

De jury was ook unaniem in de keuze voor de winnaar in het kleinbedrijf. Pilat & Pilat Produkties is een écht familiebedrijf dat al ruim 40 jaar haar thuisbasis heeft in Twijzel. Sinds een aantal jaren is Annelies samen met haar vader Gjalt eigenaar van het toonaangevend bedrijf. Pilat & Pilat is een bekend meubelmerk met een heel eigen stijl en internationale ambitie. Vroeger werden de meubels gemaakt in Twijzel. Hier vindt nu alleen het ontwerp en de verkoop aan dealers plaats. De productie is uitbesteed aan een meubelmakerij in Bosnië.

BM-Parts en Ktronics/eleQtro winnaars publieksprijs

De publieksprijs werd bepaald door het aanwezige publiek. Zij mochten online een keuze maken uit de zes genomineerde ondernemers. BM-Parts en Ktronics/eleQtro kregen evenveel stemmen van het publiek en wonnen de publieksprijs. BM-Parts heeft de grootste webshop ter wereld van Audi- en VW-onderdelen, Ktronics/eleQtro is groot in elektronica op de zakelijke- en consumentenmarkt.

De jury van de Ondernemersprijs 2018 bestond uit Harjan Bruining, wethouder Economische Zaken van Achtkarspelen, Tom de Boer, manager Bedrijven, Rabobank Drachten Friesland Oost, Paul Loonstra, zelfstandig communicatieadviseur en directeur Jos Blom van B&G Foodfactory, winnaar van 2017.