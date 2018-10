Chaos in Buitenpost op 1e 'treinloze' dag

Publicatie: di 16 oktober 2018 17.55 uur

BUITENPOST - Sinds dinsdagochtend rijden er twaalf dagen lang geen treinen tussen Buitenpost en Groningen. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor voor het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Het leidde op deze 'eerste dag' tot een chaos onder de passagiersstromen. De stoptrein tussen Buitenpost en Leeuwarden rijdt wel.

Tussen Buitenpost en Groningen worden bussen ingezet om de passagiers te vervoeren. Tijdens de spits rijden er extra bussen. Veel reizigers checken uit bij het station in Buitenpost tijdens het overstappen naar de bussen, terwijl dat pas moet bij het eindstation.

Doordat er bussen rijden is er wel extra reistijd. Arriva medewerkers zijn aanwezig op het station in Buitenpost om alles in goede banen te leiden. Mocht er een bus vol zitten, staan er verschillende reserve bussen klaar op het station in Buitenpost.

FOTONIEUWS