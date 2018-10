Zestal veroordeeld voor oudejaarsstunt DamwÃ¢ld

Zestal veroordeeld voor oudejaarsstunt Damwâld

Publicatie: di 16 oktober 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Zes mannen die betrokken zijn geweest bij de oudejaarsstunt in Damwâld, op 31 december vorig jaar waarbij een brandende auto met daaraan gekoppeld een brandende caravan tegen de gevel van een woning aan de P.T. van der Herbergloane in Damwâld reed, zijn door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen. De verdachten (21 tot 34 jaar) zijn afkomstig uit Damwâld, Sint Annaparochie, De Falom, Marrum en Dokkum.

Blokkeerfriezen

Eén van de mannen, een 34-jarige inwoner van Damwâld, stond vorige week terecht in de zaak van de blokkeerfriezen. Tegen hem werd toen als enige een celstraf geëist: drie maanden plus drie maanden voorwaardelijk. Voor de oudejaarsstunt in Damwâld kreeg hij, net als zijn medeverdachten, een werkstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De Leeuwarder rechtbank legde welbewust een voorwaardelijke straf op, omdat de verdachten deel uit maken van een vriendengroep die vaker bij elkaar komt. 'Zoals elk jaar met oud en nieuw', aldus de rechtbank.

'Onduidelijk waarom de auto ging rijden'

Om te voorkomen dat de mannen opnieuw zo'n stunt uit zullen halen, kregen ze voorwaardelijke werkstraffen van 60 uur opgelegd met een proeftijd van twee jaar. De groep had bedacht om op de kruising van de Badhúswei en het Dr. J. Botkepaad een sloopauto met caravan in brand te steken. In de auto en de caravan werden banden gelegd, in en over de auto werd benzine gegoten. Nadat beide voertuigen in brand waren gestoken, begon de auto te rijden. Het blijft volgens de rechtbank onduidelijk hoe het kan dat de auto en de caravan in beweging kwamen.

'Oranje vuurbal'

Er was wel een steen op het gaspedaal gelegd, om de motor draaiende te houden. De brandende voertuigen reden recht op de woning aan de P.T. Van der Herbergloane af. De bewoner zou later verklaren dat 'een oranje vuurbal' recht op zijn woning af kwam. De koers van de voertuigen veranderde iets, doordat de auto een boompje raakte. De brandende auto kwam vervolgens tot stilstand tegen de Ford Focus van de bewoner. Door de klap werd de Ford tegen een andere auto gedrukt. Beide auto's raakten beschadigd door de brand.

'Recht op de woning af'

Ook de woning liep brand- en rookschade op. Dankzij de bewoner, die meteen was begonnen met blussen, bleef de schade aan de woning beperkt. Volgens de rechtbank was het een geluk dat de brandende auto van richting is veranderd. 'Anders was de auto recht op de woning afgereden'. Een aantal verdachten hebben zichzelf bij de slachtoffers gemeld. Daarmee en het feit dat ze de mannen zich schuldbewust hebben getoond, telde voor de rechtbank in het voordeel van de verdachten. De mannen moeten ruim 1100 euro aan schadevergoedingen betalen.