75-jarige winkeldief moet naar de gevangenis

Publicatie: ma 15 oktober 2018 17.25 uur

LEEUWARDEN - Een 75-jarige inwoner van Leeuwarden is maandag door de politierechter veroordeeld tot een week cel voor de diefstal van een pak koffie bij de Aldi aan het Cambuurplein. De man is vaker veroordeeld voor winkeldiefstallen. De Leeuwarder werd op 15 juni betrapt toen hij de Aldi wilde verlaten met een pak Wiener Melange in zijn binnenzak. Een medewerker van de winkel had gezien dat de man het pak koffie onder zijn colbert verstopte.

De Leeuwarder beweerde dat hij een oud pak koffie wilde omruilen dat hij al eerder had gekocht. Toen hij zag dat er een lange rij bij de kassa stond, besloot hij om de winkel te verlaten met zijn 'eigen' pak koffie. Dat verhaal geloofde de rechter niet, hij veroordeelde de Leeuwarder overeenkomstig de eis van de officier van justitie tot een celstraf van een week.

De bejaarde man heeft een strafblad van 15 pagina's. Hij is vaker veroordeeld voor diefstal. Voor drugssmokkel heeft hij vier jaar vastgezeten. Hij liep in een proeftijd, er hing hem vier weken voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd. Mede vanwege de hoge leeftijd van de verdachte verlengde de rechter de proeftijd met een jaar.