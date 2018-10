Holwerders overlopen inbreker in hun huis

Publicatie: ma 15 oktober 2018 13.44 uur

HOLWERD - Bewoners van een woning in Holwerd hebben zondagavond een inbreker overlopen. Terwijl de bewoners thuis waren, werd er in hun woning ingebroken. De bewoners wisten de 33-jarige inbreker uit de gemeente Dongeradeel in hun huis aan te houden. Hij werd onder controle gehouden totdat de gebelde politie arriveerde.

De verdachte is aan de politie overgedragen en overgebracht naar het cellencomplex. De recherche heeft de zaak in onderzoek.