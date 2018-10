Jeltingalaan en parkeerplaatsen in gebruik

Publicatie: ma 15 oktober 2018 13.36 uur

BUITENPOST - Met het verplaatsen van een hek zijn maandag de Jeltingalaan en de parkeerplaatsen op sportpark De Swadde in Buitenpost officieel in gebruik genomen. De entree van het dorp heeft een flinke upgrade ondergaan. Ook is er extra parkeerruimte gerealiseerd bij de begraafplaats. "Deze projecten verdienen extra aandacht", zei wethouder Jouke Spoelstra. "Met name de uitbreiding en totale verharding van het parkeerterrein bij het sportpark is een enorme verbetering."

Sportpark

Het parkeerterrein wordt gedeeld door korfbalvereniging Flamingo's, voetbalvereniging Buitenpost en brassband Concordia. "De capaciteit is verdubbeld en het parkeren in de blubber en aan de kant van de Jeltingalaan is verleden tijd", aldus wethouder Max de Haan. "Hiermee is de verkeersveiligheid erg verbeterd." De nieuwe ingang voor auto's ligt nu tegenover de Keurloane, de oude ingang geeft toegang voor fietsers.

Jeltingalaan

De herinrichting van de Jeltingalaan is eerder dit jaar afgerond en was onderdeel van de ontwikkeling van het gehele stationsgebied. De straat is voorzien van nieuwe riolering tussen de spoorwegovergang en de kruising van de Jeltingalaan met de Einsteinstraat. De Jeltingalaan heeft aan beide zijden trottoirs gekregen. Dat maakt de buurt leefbaarder voor aanwonenden en toegankelijker voor wandelaars. Door de groenstroken is de weg smaller geworden, dit moet voorkomen dat auto’s te snel rijden.

De werkzaamheden aan de Jeltingalaan en het parkeerterrein zijn uitgevoerd door aannemer Jansma en van Dijk uit Buitenpost.