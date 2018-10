Cel- en werkstraffen geÃ«ist voor openlijk geweld

Cel- en werkstraffen geëist voor openlijk geweld

Publicatie: ma 15 oktober 2018 13.06 uur

OPENDE - GRONINGEN (ADP) - Voor openlijk geweld, vernieling, huisvredebreuk en voor bedreiging moet een 58-jarige man uit Grootegast als het aan het Openbaar Ministerie ligt, acht maanden brommen. De officier eiste twaalf maanden (vier voorwaardelijk) cel tegen de man.

De Grootegaster toog op 27 augustus vorig jaar samen met zijn 52-jarige broer uit Opende en zijn 40-jarige schoonzoon uit Feanwâlden naar een woning aan de Centrumweg in Opende, omdat zijn dochter zou zijn uitgescholden door de bewoner des huizes.

Blokkeer-deur

Volgens getuigen kwam het drietal opgefokt en fors onder invloed van alcohol op de woning afgelopen. Ook riepen ze dat ze de belager 'dood zouden maken'. De drie mannen gooiden de ruiten van de woning in en braken de voordeur open. De huiseigenaar was inmiddels met zijn partner naar boven gevlucht. Hij verschanste zich daar achter een geblokkeerde deur.

De drie mannen vervolgden hun weg ook naar boven en duwden tegen de deur, maar deze kregen ze niet open. "Je mag je afvragen hoe het was afgelopen als dat wél was gebeurd", zei de officier.

Zesendertig keer ruiten vernield

De zaak komt voort uit een langslepende ruzie met de Opender met pestgedrag over en weer. 'Zesendertig keer hebben ze bij mij de ruiten ingegooid, en mijn dochter voor alles uitgemaakt. Kom mij niet aan de kinderen want dan krijg je dit een keer terug', zei de Grootegaster tegen de rechters. De 52-jarige broer en de 40-jarige schoonzoon moeten een werkstraf van 200 uren uitvoeren. Alle drie moeten 850 euro aan schade vergoeden.

Auto total loss met bijl

De rol van de 58-jarige Grootegaster weegt het zwaarst, vindt de officier. 'Hij was de agressor'. De man heeft een fors strafblad. Daarbij had de man kort voor dit incident een auto van een andere rivaal met een bijl bewerkt. Dat gebeurde in Grootegast. Deze wagen was total loss. De eigenaar van de auto claimde 2000 euro. De officier wil dat 1500 euro moet worden betaald.

Naast de straffen moeten de drie mannen van de alcohol afblijven.

De uitspraak is over twee weken.