Jeugd-tbs voor overvaller supermarkt Beetsterzwaag

Publicatie: ma 15 oktober 2018 11.00 uur

LEEUWARDEN - Twee Leeuwarders die betrokken zijn geweest bij de overval op de Plus supermarkt in Beetsterzwaag, op 19 augustus 2015, zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen. Een 21-jarige Leeuwarder, die een hele reeks strafbare feiten achter zijn naam heeft, werd veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie. Het gerechtshof legde de zogeheten PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) op, ook wel Jeugd-TBS genoemd.

Mishandeling zwerver

Naast de overval in Beetsterzwaag was de Leeuwarder in juli 2016 ook betrokken bij de mishandeling van een zwerver in de Prinsentuin in Leeuwarden. De andere verdachte werd door het hof veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. In december 2016 kreeg hij van de rechtbank vier jaar cel. Het hof bepaalde dat de Leeuwarder zich onder behandeling moet stellen bij de GGZ. Een derde verdachte, toen 19 jaar oud en ook woonachtig in Leeuwarden, speelde bij de overval in Beetsterzwaag een ondergeschikte rol.

Doorgeladen pistool

Hij kreeg in 2016 één jaar cel, hij ging niet in beroep tegen het vonnis van de rechtbank. In de vroege ochtend van 19 augustus 2015 werd een leverancier van brood bij de Plus supermarkt door twee overvallers met pistolen bedreigd. De broodbezorger kreeg een doorgeladen pistool tegen de slaap en werd door de overvallers door de winkel gesleurd. Toen bleek dat het kantoor van de bedrijfsleider op slot was, namen de overvallers de benen. Voor de overval hadden ze een BMW gestolen.

Arrestatieteam

De auto werd een dag na de overval aangetroffen in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. Een observatieteam van de politie hield de auto in de gaten. Toen de verdachten aan het begin van de middag in de BMW stapten, werden ze door een arrestatieteam opgepakt. De Leeuwarders moeten aan de broodbezorger een schadevergoeding van 1560 euro betalen. De overval heeft behoorlijk wat impact op de man gehad. Hij heeft uiteindelijk zijn bijbaantje opgezegd. De 21-jarige moet aan de mishandelde zwerver een schadevergoeding van ruim 2500 euro betalen.