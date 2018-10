Straat afgesloten vanwege gaslek in Drachten

Publicatie: ma 15 oktober 2018 10.43 uur

DRACHTEN - De Zuiderdwarsvaart in Drachten is maandagochtend enige tijd afgesloten geweest vanwege een gaslekkage. De brandweer werd om 8.45 uur gealarmeerd voor de gaslekkage. Tijdens werkzaamheden was er een gasleiding geraakt.

De straat werd afgesloten voor het verkeer omdat er veel gas vrijkwam bij de lekkage. Liander is ter plaatse gekomen en heeft de lekkage gerepareerd. Na een kleine drie kwartier kon de straat weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

FOTONIEUWS