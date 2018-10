Gewonde bij botsing met 45 km auto in De Wilp

Publicatie: zo 14 oktober 2018 22.07 uur

DE WILP - Zondagavond omstreeks 20.25 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Schoolstraat in De Wilp.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen met spoed ter plaatse. Een 45km-auto reed over de Schoolstraat en botste door een onbekende oorzaak tegen het groene geparkeerde busje. Door de enorme klap schoot het busje zo'n 30 meter verder en belandde bij een woning in de voortuin. Tijdens het ongeval zaten er 3 personen in de 45 km auto. Vermoedelijk zaten twee personen voorin en zat één persoon los in de achterbak.

Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede inzittende raakte lichtgewond en is ter plaatse behandeld in de ambulance. De derde persoon, vermoedelijk de bestuurder van de 45 km auto, is door de politie meegenomen naar het bureau. De politie ter plaatse kon niet vermelden of dit te maken had met alcohol. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, lieten weten dat de 45 km auto veel te hard reed over de Schoolstraat.

Door de enorme klap lag de weg verspreid met brokstukken. De politie (VOA) is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen. Een berger heeft vervolgens de twee voertuigen geborgen. Nadat de voertuigen waren geborgen, werd de straat schoongeveegd en vrijgegeven voor het overige verkeer.

