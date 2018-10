Scooterrijder botst tegen geparkeerde auto

Publicatie: zo 14 oktober 2018 03.13 uur

DRACHTEN - Aan de Leijen in Drachten is rond 2.15 een scooterrijder gewond geraakt. De man botste tegen een geparkeerde auto en kwam ten val.

De auto waar het slachtoffer mee in botsing kwam heeft door het voorval schade opgelopen aan de voorzijde. De scooterrijder is met in ieder geval een hoofdwond door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.