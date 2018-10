Auto uitgebrand tegen garagebox in Drachten

Publicatie: zo 14 oktober 2018 03.02 uur

DRACHTEN - Op een parkeerplaats nabij de Bouriciuslaan in Drachten is zaterdagnacht rond 1.30 een auto volledig uitgebrand. Daarnaast liepen een garagebox en de auto in die box schade op.

Buurtbewoners werden wakker door de claxon van de auto, toen zij polshoogte kwamen nemen zagen zij de auto in brand staan. Hierop werd de brandweer gealarmeerd. De eigenaar van de garagebox heeft nog geprobeerd met een poederblusser de brand te blussen, maar dat bleek weinig te helpen.

Vermoedelijk is de auto vanuit een parkeervak tegen de garage aangerold. Hierdoor raakten de garagebox en de auto die daarin stond beschadigd. Auto's uit omliggende garageboxen raakten voor zover bekend niet beschadigd.

FOTONIEUWS