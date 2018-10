Oefencarrousel brandweer Noordoost Fryslan

Publicatie: za 13 oktober 2018 21.03 uur

KOLLUM - Zeven brandweerkorpsen deden zaterdag mee aan een Oefencarrousel. De brandweer werkte met strakke procedures en protocollen. Hierbij was logisch nadenken van groot belang.De korpsen van Hollum, De Westereen, Surhuisterveen, Dokkum, Buitenpost, Drachten en Kollum deden mee. Er werden op de verschillende locaties realistisch geoefend.

Zo was er bij Auto Beerda in Kollum een gasexplosie waarbij een container op een personenauto terecht was gekomen, hierbij was één persoon gewond geraakt. Bij de brandweer kazerne in Kollum was door werkzaamheden met een kraan een gaslekkage ontstaan. Na afloop van deze oefening kregen de brandweermensen uitleg van werknemers van Stedin.

In Veenklooster stond een schuur in de brand ook hierbij raakte een slachtoffer licht gewond. Op de kerstmarkt in Surhuisterveen was een vrachtwagen op mensen ingereden. De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen een viswagen, deze vloog in de brand waardoor de verkoopster en de vrachtwagen chauffeur gewond raakten. Ook enkele standhouders en publiek raakte gewond.

In Buitenpost was een personenauto op een betonnen stelconplaat gereden, getuigen hadden gezien dat deze mensen uit het café kwamen en toen in de auto stapten. In Dokkum was een oefening gevaarlijke stoffen.

Na afloop werd er in de kazerne in Kollum nagepraat met alle brandweercollega’s en bedankten de oefenleiders de korpsen voor hun geweldige inzet op deze dag. Ook werd er nog een dankwoord gedaan door burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland. Als afsluiter van de dag konden de brandweerlieden genieten van een stamppotbuffet.

