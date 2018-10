Brandweer blust keukenbrand in Buitenpost

Publicatie: za 13 oktober 2018 16.10 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost moest zaterdagmiddag in actie komen voor een keukenbrand in een woning in de Dr. Wumkesstraat in Buitenpost. Ter plaatse bleek een pannetje op het vuur de oorzaak van de brand te zijn.

De brandweer had de brand snel onder controle en heeft de woning geventileerd. De bewoners werden gewaarschuwd door een rookmelder. De woning liep flinke rookschade op.

FOTONIEUWS