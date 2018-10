Penningmeester verduistert geld uitvaartvereniging

Publicatie: vr 12 oktober 2018 20.20 uur

BOORNBERGUM - De penningmeester van uitvaartvereniging De Samenwerking uit Boornbergum wordt verdacht van het verduisteren van een fors bedrag uit de kas van de vereniging. Het onderzoek van de politie loopt nog. Het bestuur heeft woensdag in een speciale vergadering de leden over de situatie bijgepraat. De penningmeester is uit zijn functie ontheven.

Voorzitter Wytze Hoeksma gaat vanwege het lopende politie-onderzoek niet in op de inhoudelijke details. "Eigenlijk is het een vorm van oplichting, maar absoluut niet een situatie waarop je zit te wachten", vertelt hij. Ook de leden van de vereniging toonden zich afgelopen woensdag verbijsterd. "Maar iedereen wil de schouders er onder steken om de vereniging weer bovenop te krijgen. De situatie is ontzettend vervelend, maar de koppen staan omhoog."

De vereniging wil haar leden binnenkort met een speciale vergadering plannen en vervolgstappen voorleggen, zodat de vereniging er weer bovenop komt. "We worden daarbij enorm positief ondersteund door de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland", stipt Hoeksma aan, "We moeten door. Een dergelijk politie-onderzoek kan behoorlijk lang duren, dus is het belangrijk dat wij weer gaan bouwen aan de vereniging."