Jenny Douwes groots onthaald na rechtbank-zitting

Publicatie: vr 12 oktober 2018 19.15 uur

LEEUWARDEN - Jenny Douwes uit Drachten is vrijdagmiddag door een paar honderd mensen onthaald bij de rechtbank in Leeuwarden. De groep stond enkele uren te wachten voordat ze na buiten kwam. Douwes wordt gezien als de initiatiefneemster van de blokkade-actie en het OM eiste enkele uren voor het grootse onthaal een werkstraf van 240 uur, plus een voorwaardelijke celstraf van drie maanden (klik hier voor verslag van de zitting).

Jenny Douwes en de andere wegblokkeerders werden met groot gejuich onthaald bij het naar buiten gaan. Er volgde een stoet met trommgeroffel welke eindigde bij het Paleis van Justitie.

Bekijk de video om het mee te maken. Jenny Douwes ontving na afloop van Sije Herre Brinkman een erekruisje.