Forse schade bij aanrijding in Burgum

Publicatie: vr 12 oktober 2018 18.56 uur

BURGUM - Op de Tussendijken in Burgum zijn vrijdag rond 16.30 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De botsing vond plaats op de kruising met de Van der Ploegstrjitte. De BMW kwam van rechts en werd te laat gezien door de andere automobilist en een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerst hulp te verlenen. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De betrokken zijn wel onderzocht door het ambulancepersoneel

