Cel- en werkstraffen geÃ«ist voor blokkeerfriezen

Cel- en werkstraffen geëist voor blokkeerfriezen

Publicatie: vr 12 oktober 2018 15.04 uur

LEEUWARDEN - In de rechtszaken tegen de 34 'blokkeerfriezen' heeft het Openbaar Ministerie (OM) 33 keer een werkstraf geëist. Eén verdachte, een 34-jarige Damwâldster, was de enige die een gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen. Omdat de man bij de blokkades op de A6 en de A7 een grotere rol heeft gehad eiste het OM een celstraf van drie maanden plus drie maanden voorwaardelijk. Tegen het gros van de verdachten, 23 keer in totaal, werd een werkstraf van 120 uur geëist.

'Geen verantwoordelijkheid'

Zes verdachten die het OM ook een grotere rol toebedeelde bij het tegenhouden van de bussen met anti-zwarte Piet activisten hoorden een werkstraf van 150 uur tegen zich eisen. Voor twee verdachten die een kleinere rol bij de blokkade hadden, eiste het OM werkstraffen van 80 uur. Tegen Jenny Douwes, de initiatiefneemster van de blokkade-actie, eiste het OM een werkstraf van 240 uur, plus een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

'Boegbeeld zonder schip'

'Ze wijst met de vinger naar haar medeverdachten. Lijkt op een boegbeeld zonder schip', aldus de officier. Volgens Van der Spek heeft Douwes 'het dringende advies' om te stoppen met haar activiteiten aan de laars gelapt. Van der Spek: 'Ze heeft andere mensen aangespoord om strafbare feiten te plegen. Ze heeft met een meeslepend verhaal andere mensen voor haar karretje gespannen. Douwes heeft niet aan de blokkades meegedaan, maar ze is wel bij de Sinterklaas intocht in Dokkum geweest.

'Friezen schamen zich'

'Om te inspecteren of plannetje was geslaagd', aldus de officier. Voor het lege vak dat voor de anti-zwarte Piet demonstranten was gereserveerd had ze een interview gegeven. Dat zag er volgens Van der Spek uit als het vieren van een triomf. Douwes en de andere verdachten hebben volgens de officier de Friese identiteit gebruikt, 'om hun strafbare acties kracht bij te zetten'. Van der Spek: 'Lang niet alle Friezen herkennen zich in de woorden en daden van de verdachten. Er zijn ook Friezen die zich plaatsvervangend schamen'.

Paardenmiddel

De verdachten hebben volgens de officier niet alleen voor eigen rechter gespeeld: 'Ook voor eigen burgemeester en officier van justitie. Deze groep heeft een paardenmiddel ingezet. Dit pas niet bij hoe je in een democratische samenleving respectvol met elkaar omgaat'. Het enige doel van alle verdachten was volgens de officier 'het betogingsrecht van de demonstranten om zeep te helpen'. Een blokkade was niet de geëigende manier. 'In onze samenleving uit je je emoties door tegenspraak of een tegendemonstratie'. Advocaat Tjalling van der Goot noemde de blokkade 'een uiting van burgerlijke ongehoorzaamheid'.

'Olie op de golven is beter'