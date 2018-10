Fietsster (53) gewond bij aanrijding in Burgum

Publicatie: vr 12 oktober 2018 08.57 uur

BURGUM - Een 53-jarige fietsster uit Garyp is vrijdagochtend gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een elfjarige scholiere. Het ongeval vond even voor 8.00 uur plaats op het fietspad langs de rotonde naast het gemeentehuis in Burgum. De scholiere stond met nog een vrouw bij de rotonde te wachten om de Raadhuisweg over te steken toen het 53-jarige slachtoffer ook vanaf het fietspad op de brug kwam aanfietsen. Ze botste door onbekende oorzaak tegen de fiets van het meisje en viel vervolgens op de grond.

De fietsster was niet echt aanspreekbaar en twee ambulances zijn ter plaatse gekomen. Later is ook nog de traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team gekomen. De heli landde op het grasveld tegenover het politiebureau. De vrouw is na behandeling ter plaatse met een hoofdwond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts van het MMT is niet meegegaan en even later is de heli weer vertrokken richting Eelde.

De scholiere kwam met de schrik vrij.

