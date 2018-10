'Blokkeerders moeten verplicht cursus volgen'

Publicatie: do 11 oktober 2018 17.18 uur

LEEUWARDEN - De anti-zwarte Piet activisten die op 18 november vorig jaar bij Oudehaske werden tegengehouden bij Oudehaske, willen dat de rechtbank aan de 33 'blokkeerfriezen' en aan Jenny Douwes -initiatiefneemster van de actie- als een soort van schadevergoeding in natura een workshop 'Diversiteit in de klas', over de geschiedenis van Sinterklaas en zwarte Piet. Een cursus die gegeven zal worden door de Stichting Nederland Wordt Beter, waar KOZP-actievoerders Mitchell Esajas en Jerry Afriyie aan verbonden zijn. Als de blokkeerders in gebreke zouden blijven, zouden ze een boete van 200 euro moeten betalen. De twee willen ook ruim 7000 euro aan materiële schade vergoed zien, voor de schade aan de bus en de huur.

'Een van de meest beangstigende momenten'

Eén inzittende van de bussen knalde met zijn hoofd tegen een stoelleuning toen de chauffeur hard op de rem trapte. Dit slachtoffer, een student geneeskunde, vorderde een schadevergoeding van 5000 euro.

Esajas en Afriyie kregen op dag drie van het proces tegen de blokkeerfriezen beide het spreekrecht. Esajas noemde de blokkade op de A7 'een van de meest beangstigende momenten in mijn leven'. Volgens hem spatte de agressie er af bij de blokkeerders, die met de vuisten in de lucht op de bussen afkwamen. Esajas: 'Wij waren bang dat de mannen de bussen in zouden stormen om ons aan te vallen'. De angst zat zo diep dat hij 'een vorm van vrees' voelde om naar het noorden af te reizen.

Nooit de bedoeling de bussen tegen te houden

'Het gaat hier niet om zwarte Piet. Dit was geen nuchter Fries uitje op de A7, dit was een georganiseerde misdaad', zei Afriyie. Hij vond dat de blokkeerders niet als helden betitelt mogen worden. 'Uw kinderen en mijn kinderen verdienen betere helden'. Eerder op de dag kwam de persoon aan het woord waar alles mee was begonnen: Jenny Douwes (40) uit Drachten. Zij zei dat ze niet wist dat ze iets strafbaars had gedaan, toen ze een filmpje op Facebook plaatste met de oproep om de anti-zwarte Piet demonstranten op te vangen. Ze was al verbaasd dat de politie contact met haar opnam. 'Ik was in de veronderstelling dat ik een demonstratie mocht houden'. Het is volgens Douwes nooit de bedoeling geweest om de bussen tegen te houden.

'Frontmannen'

Er zou afgesproken zijn om een langzaamaanactie te houden, zodat de bussen te laat in Dokkum zouden aankomen. Douwes zei dat ze uit 'ongerustheid' had gehandeld. Ze was bang voor de veiligheid van de kinderen die op Sinterklaas stonden te wachten. Ze had nogal wat onderzoek gedaan naar de mensen van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De 'frontmannen' hadden het volgens haar over 'oorlog'. 'Dat ze niet meer vreedzaam wilden demonstreren'. Net als de andere verdachten refereerde ze aan eerdere Sinterklaasintochten, onder andere in Gouda en Rotterdam. Onderzoek dat burgemeester Waanders had moeten doen, vond Douwes. Ze had gehoord dat de burgemeester de Nederlandse Volksunie had benaderd voor de rol van pro Piet-demonstranten. Douwes: 'Dat vond ik wel bijzonder'.

Niet strafrechtelijk vervolgd

Nadat van de kant van de politie de sommatie kwam om de Facebookpagina 'Project P' te verwijderen, gebeurde dat ook. Douwes en degene die de pagina had aangemaakt, zouden daarop te horen hebben gekregen dat ze daarna niet strafrechtelijk vervolgd zouden worden. De politieman die met de beheerder van de pagina had gesproken, ontkende onder ede op de zitting dat die toezegging was gedaan. Douwes deed zelf niet mee aan de actie op de A7. Ze was naar de intocht gegaan, wel zonder haar zoontje. Ze kreeg in die periode nogal wat bedreigende berichten. Douwes: 'Je weet niet wat er op stapel staat'.

'Veiligheid boven de wet'

Op de vraag van officier van justitie Peter van der Spek waarom ze de andere verdachten niet heeft gewaarschuwd om ze zo te behoeden om strafbare feiten te plegen, antwoordde Douwes: 'Dat heb ik gedaan, via de Facebookpagina en via de media'. De volgende verdachte, een 34-jarige Damwâldster, zei dat hij wel wist dat de blokkeerders het recht niet in eigen hand mochten nemen. 'Maar ik denk dat de veiligheid boven de wet gaat'. Na hem nam de 56-jarige Heerenvener plaats in het verdachtenbankje. Hij was in beeld gekomen als de motorrijder die door een van de bussen werd aangereden. Volgens de inzittenden van de bussen had de man hen al vanaf Amsterdam achtervolgd.

Whatsappgroep

Hoewel ook andere verdachten hadden verklaard dat een motorrijder de locatie van de bussen had doorgegeven, bestreed de Heerenvener dat hij dat was geweest. Hij zei dat hij 'per ongeluk' in de blokkade terecht was gekomen: 'Ik was aan het toeren'. Hoe het dan kon dat hij ook een van de deelnemers aan de besloten Whatsappgroep van de blokkeerders was, wilde rechtbankvoorzitter Jolanda Lootsma weten. De man zei dat hij de groep van advies had voorzien. Later was hij uit de app-groep gestapt. 'Was ik van tevoren bij deze actie betrokken geweest, dan had-ie niet plaatsgevonden'. Hij had maar van één ding spijt, dat hij kwaad was geworden op de bestuurder van de bus die hem had aangereden.

Vrijdag gaat de rechtszaak tegen de blokkeerfriezen verder. De officier van justitie komt met zijn strafeis en de advocaten van de verdachten komen aan het woord.