Man uit Gytsjerk rijdt zonder rijbewijs

Publicatie: do 11 oktober 2018 11.17 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige automobilist uit Gytsjerk is woensdag door de politie aangehouden. De man reed 17.35 uur over het Rengerspad in Gytsjerk toen hij door agenten werd staande gehouden. Hij bleek helemaal niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Bovendien stonden er nog twee boetes open. De man kon/wilde hij niet betalen. De auto is door de politie vervolgens buiten gebruik gesteld.