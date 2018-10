Spectaculaire stookdag bij Wijma Haarden

Publicatie: wo 10 oktober 2018 23.03 uur

DE WESTEREEN - Op 20 oktober 2018 organiseert Wijma Haarden in De Westereen de jaarlijkse stookdag. "Maak kennis met ons bedrijf en laat u voorlichten over de nieuwste snufjes in HAARDENLAND" aldus Harrie Nuveld.

Esther Bolt van Livin'Color is tijdens de stookdag aanwezig voor gratis interieuradvies. Neem een plattegrond mee of foto's van de bestaande situatie en in 30 minuten kunt u volop nieuwe ideeën opdoen. Ook voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Petra Waijenberg van Waijenberg Wijnadvies is aanwezig met een heerlijke wijnproeverij en natuurlijk niet te vergeten de heerlijke bonbons.

Altech speksteenhaarden is bovendien aanwezig met een volledige collectie haarden. De speksteenhaarden zijn het meest zuinig op het gebied van houtstoken. Vele houtstokers gingen u al voor. Max Blank is verder ook aanwezig met de houtkachels die u zowel op hout en pellet kunt stoken. In de demo-wagen kunt u de nieuwe modellen zien. Verder is er medewerking van STB rookkanalen en zijn de nieuwste modellen pelletkachel brandend te zien.

Het Wijma Team ziet u graag even langskomen om kennis te maken. Deze stookdag staat weer bol van messcherpe prijzen zoals bekend en "waar we trots op zijn!".

"Groot geworden door klein te blijven...

samen met u creëren wij warmte en sfeer."

"Graag zien we u op 20 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur bij:"

Wijma Haarden.

SuderStationsstrjitte 19a

9271HA De Westereen

0511-233040

www.wijmahaarden.nl