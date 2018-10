Werkstraffen voor binnendringen woning ex-vriendin

Publicatie: wo 10 oktober 2018 13.10 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige Dokkumer die samen met een vriend op Valentijnsdag met geweld de woning van zijn (ex-) vriendin aan de Stegingaweg in Oosterwolde binnendrong, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Tijdens de behandeling van de zaak werd niet precies duidelijk wat de Dokkumer op 14 februari van dit jaar precies van plan was. Toen hij de auto van de ex-vriend bij zijn vriendin voor de deur zag staan, knapte er wat. Samen met zijn vriend uit het Noord-Hollandse Lisserbroek (27) drong hij na vernieling van de voordeur de woning binnen.

Nekklem

De Lisserbroeker nam de ex-vriend in een nekklem mee naar buiten, de Dokkumer sloeg zijn vriendin een paar keer met een ijzeren veer en griste een iPhone 8 en een iPad mee. Die zou hij aan zijn vriendin hebben gegeven, hij vond dat hij er recht op had. De rechtbank oordeelde, in tegenstelling tot de officier van justitie en de advocate, dat het tweetal zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met bedreiging en geweld. Dat ze dit gezamenlijk hebben gedaan -'in vereniging'- werkt strafverzwarend.

Initiatiefnemer

De rechtbank houdt er rekening mee dat beide verdachten een (licht) verstandelijke beperking hebben. De Dokkumer heeft bovendien ADHD en PDD-NOS, hij is verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank beschouwt hem wel als de initiatiefnemer.

Beide verdachten zijn veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur -het maximum in het jeugdstrafrecht- en een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen, plus 12, respectievelijk 14 dagen voorwaardelijk (de duur van het voorarrest). Bij de Dokkumer past de rechtbank, onder andere vanwege de verstandelijke beperking, het adolescentenstrafrecht toe. Hij komt onder toezicht van de jeugdreclassering. De Lisserbroeker moet zich bij de 'gewone' reclassering melden en hij moet een behandeling ondergaan om te leren zich weerbaarder op te stellen. De twee moeten aan het slachtoffer en haar ex-vriend schadevergoedingen van bijna 600 en 525 euro betalen.