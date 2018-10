Wagens in botsing op Betonwei in Harkema

Publicatie: wo 10 oktober 2018 10.30 uur

HARKEMA - Op de Betonwei in Harkema zijn woensdagochtend een bestelbus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dit gebeurde rond 10.00 uur nabij de Nijewei in het dorp. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Een vrouw en een kind zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde toen een auto (die richting Kootstertille reed) wilde afslaan naar de Spitkeet. Nog voordat dat gebeurd was, kwam een tegemoetkomende VW Golf in botsing met de achterkant van het afslaande voertuig. De VW Golf belandde vervolgens op de andere rijbaan en kwam vervolgens in botsing met de bestelbus (die ook richting Kootstertille reed).

FOTONIEUWS