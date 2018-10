'Friese vlag was statement richting de Randstad'

Publicatie: di 09 oktober 2018 17.40 uur

LEEUWARDEN - De tweede dag van de rechtszaak tegen de 34 'blokkeerfriezen' was, vergeleken met dag één, over het algemeen een herhaling van zetten. De verdachten waren het er allemaal over eens wat het doel van de blokkade was: voorkomen dat de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) Dokkum zouden bereiken om de Sinterklaasintocht te verstoren. De pijlen waren vooral gericht op burgemeester Waanders. Die had volgens de verdachten nooit toe mogen staan dat KOZP'ers de gelegenheid kregen zowel 'statisch' als 'dynamisch' te demonstreren.

'Een trotse blokkeerfries'

'De burgemeester had de mogelijkheid om de demonstratie te verbieden, dat heeft ze niet gedaan. Wij hebben gedaan wat burgemeester Waanders nagelaten heeft', zei een 34-jarige Koudumer. Hij had bij de politie verklaard dat volgens hem de blokkeeractie door de gemiddelde Nederlander als 'een hele strakke actie' werd beschouwd. 'Ik ben er heilig van overtuigd dat 95 % onze actie heeft gewaardeerd. Ik heb niks tegen op het recht op demonstratie, maar niet langs die kinderen komen. Ik denk dat we een vechtpartij hebben voorkomen'. De Koudumer noemde zichzelf 'een trotse blokkeerfries'.

Friese vlag

De blokkeerders hadden filmpjes bekeken van vorige demonstraties -onder andere van de Sinterklaasintocht van 2014 in Gouda- en gezien dat de demonstraties konden escaleren. 'Ik weet hoe de KOZP te werk gaat en ik wilde dat voorkomen', zei een Driezumer (29). Hij had op internet gezien dat een demonstratie van KOZP uit de hand was gelopen. Hij had een Friese vlag meegenomen, als statement richting de Randstad. 'Wij zijn nuchtere Friezen wij laten graag zien dat wij opkomen voor onze provincie en voor onze kinderen'. Een Dokkumer (29) noemde de demonstratie 'een prachtige actie'. 'Door deze blokkade is het in Dokkum rustig gebleven'. 'De burgemeester heeft een fout gemaakt, die moesten wij corrigeren', zei hij bij de politie.

Motorrijder

Een Oentsjerker (22) zei tegen de politie: 'Wij zijn geen racisten, geen blanke nazi's en geen boze blanke mannen'. De demonstranten zouden al vanaf Amsterdam door een motorrijder achtervolgd zijn. Die zou de anderen op de hoogte hebben gehouden van de locatie van de bussen. Geen van de verdachten kon zeggen wie ervoor heeft gezorgd dat het verkeer volledig tot stilstand kwam. Afgesproken was dat ze de bussen zouden vertragen, om te zorgen dat de actievoerders te laat in Dokkum zouden komen. De Oentsjerker zei dat hij voor de file uit reed. Toen hij zag dat er gestopt werd, is hij teruggereden. Over het hoe en waarom van hun aandeel aan de blokkade verklaarden de verdachten minder eensgezind. De een zei dat hij er bij toeval in verzeild was geraakt, anderen waren 'uit nieuwsgierigheid' in hun auto's op pad gegaan.