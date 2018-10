VV De Walden verduurzaamt clubgebouw

Publicatie: di 09 oktober 2018 14.00 uur

DAMWâLD - Voetbalvereniging De Wâlden in Damwâld heeft voor een kleine 100.000 euro hun clubgebouw aan de Badhúswei 31A verduurzaamd. Alle kozijnen zijn vervangen en het glas is vervangen voor HR++ glas. Daarnaast zijn er circa 100 zonnepanelen geplaatst, er is een nieuwe warmtepomp geplaatst, de vloer en muren zijn geïsoleerd, vloerverwarming is aangelegd om op lage temperaturen te gaan verwarmen, vriezers en koelers zijn nieuw aangeschaft en deze zijn minimaal voorzien van een A+ label. Tot slot is alle verlichting in het gebouw vervangen door LED verlichting.



Om dit te realiseren heeft de club hiervoor € 50.000 van gemeente Dantumadiel geleend. Gemeente Dantumadiel heeft een stimuleringsfonds die het mogelijk maakt voor verenigingen en stichtingen om duurzame maatregelen te treffen. Door bij de gemeente een lening af te sluiten van maximaal € 50.000 met een rentepercentage van 0,5% kunnen verenigingen en stichtingen nu veel makkelijker verduurzaming realiseren in hun pand.