Bijeenkomst over behoud van Cultureel erfgoed

Publicatie: di 09 oktober 2018 08.36 uur

KOLLUM - In het gemeentehuis in Kollum werd maandagavond een netwerkbijeenkomst gehouden over het behoud van Cultureel erfgoed. De avond startte om 20:00 uur met een welkomstwoord van burgemeester Bearn Bilker.

Na een korte uitleg van voorzitter Bearn Bilker kregen 20 organisaties 1 minuut de tijd 'om te pitchen’, dat houdt in dat de leden van de desbetreffende organisaties gelegenheid kregen om in 1 minuut te vertellen van welke organisatie ze waren en waar de organisatie voor staat. Na het pitchen vertelde de voorzitter hoe het startdocument tot stand is gekomen en wat de verwachtingen er van zijn. Daarna lichtte de heer Johan Kruiger van Bügel Hajema kort het startdocument toe. Vervolgens werden er groepjes gemaakt om met elkaar ideeën te bespreken.

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bestuurlijk samenwerken. De gemeente Dantumadiel blijft bestuurlijk zelfstandig. De samenwerking straks tussen de beide gemeenten, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, vraagt op vele terreinen afstemming. Dat geldt ook voor stichtingen en organisaties op het gebied van cultuur historie. Denk hierbij aan monumenten als staten, stinsen, woningen, molens, kerken, boerderijen, landschappen etc. Deze avond was een aanzet om samen te komen tot een beleidsplan ‘Erfgoed Noardeast-Fryslân en Dantumadiel’.

FOTONIEUWS