Pyromaan actief in de wijk De Wiken

Publicatie: ma 08 oktober 2018 22.32 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten was maandagavond druk met meerdere brandstichtingen op de Middelwyk en de Hagewyk in Drachten.

Op de Middelwyk werd rond 20.46 uur een papiercontainer in de brand gestoken en werd door de politie met een brandblusser geblust. Om 22.02 uur kwam er wederom een melding binnen bij de meldkamer. Dit keer stonden twee papiercontainers in brand op de Langewyk. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft beide papiercontainers geblust. Later werd er ook nog brandgesticht op het schoolplein aan de Stania.

De politie gaat uit van brandstichting.

