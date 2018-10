Echtpaar Weening 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 08 oktober 2018 19.00 uur

SURHUISTERVEEN - Echtpaar Weening uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd.



Klaas Weening en Griet Weening-Douma zijn zondag 7 oktober 60 jaar getrouwd. Burgemeester Gerben Gerbrandy bracht maandag 8 oktober een bezoek aan het echtpaar in Surhuisterveen.



De heer Weening is op 4 november 1933 geboren in Harkema en mevrouw Weening-Douma op 26 november 1938 in Ee. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een fietstocht van Klaas Weening. In Dokkum kwam hij Griet tegen, een kort praatje was het begin van hun lange relatie. Na hun verkering trouwde het echtpaar op 7 oktober 1958 in de gemeente Oostdongeradeel. Ze kregen twee dochters en een zoon en hebben inmiddels vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.



Na hun trouwen ging het echtpaar in Harkema wonen. Daar runden ze samen de kruidenierswinkel die Klaas Weening van zijn vader overnam. In 1983 maakte het echtpaar de overstap naar een andere branche, ze hadden een zaak in vloerbedekking en tapijten. In zijn vrije tijd viste de heer Weening graag, mevrouw was altijd lid van een zangvereniging. Beide zijn ze in redelijk goede gezondheid, het echtpaar woont nog zelfstandig in Surhuisterveen.

FOTONIEUWS