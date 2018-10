'De kinderen moesten een mooi feest hebben'

LEEUWARDEN - De rechtszaak tegen de verdachten die op 18 november vorig jaar de A7 bij Oudehaske blokkeerden om bussen met anti-zwarte Piet demonstranten tegen te houden, kende maandag een roerige start. Op het moment dat de officier van justitie Peter van der Spek de aanklachten tegen de verdachten voorlas, werd een van de rechters onwel. Tot grote ontzetting van de aanwezigen in de grote zaal van de Leeuwarder rechtbank zat de rechter roerloos en buiten bewustzijn in zijn stoel. Een paar seconden later kwam hij weer bij en werd hij afgevoerd. Nadat hij was onderzocht door een arts, werd toch besloten dat de zaak tegen de 34 'blokkeerfriezen' voortgezet kon worden.

De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken van de behandeling van de rechtszaak tegen de groep die op 18 november drie bussen met aanhangers van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) de doorgang wilden beletten. De KOZP'ers hadden toestemming om te demonstreren tijdens de intocht van de Sinterklaas in Dokkum. De verdachten wilden dat voorkomen en zorgden ervoor dat er op de A7 bij Oudehaske een tijdlang geen doorkomen aan was. Alleen een melkauto van Campina, een groep mensen die naar een crematie moesten en mensen die op weg waren naar een ziekenhuis werden doorgelaten.

De gemoederen liepen hoog op en de blokkade leidde er uiteindelijk toe dat locoburgemeester Pytsje de Graaf besloot de demonstratie in Dokkum af te gelasten. Dat besluit was mede ingegeven door verhalen dat de bussen met stenen zouden zijn bekogeld en uit angst voor rellen in de Dokkumer binnenstad. Er gingen geruchten dat er mensen in Dokkum rondliepen met zwaar vuurwerk op zak. De verdachten verklaarden bijna eensluidend over het doel van de blokkade: ze wilden voorkomen dat de anti-zwarte Piet demonstranten Dokkum zouden bereiken om de Sinterklaasoptocht te verstoren. Volgens de verdachten was van tevoren niet echt besproken wat er zou gaan gebeuren.

De groep was via Facebook opgeroepen door Jenny Douwes (40) uit Drachten. Zij moet donderdag terechtstaan voor opruiing. De verdachten die maandag het spits afbeten verklaarden bijna allemaal hetzelfde over het doel van de blokkade: ze wilden de bussen met demonstranten afremmen of tegenhouden. De afspraak was wel dat er geen geweld gebruikt zou worden. Een van de verdachten had bij de politie gezegd dat het de bedoeling was dat de kinderen in Dokkum een mooi feest zouden hebben. Demonstreren vonden ze prima, maar niet in de buurt van kinderen. Een 29-jarige Westereender zei daarover: 'Die mensen hebben 365 dagen in het jaar om te demonstreren en dan zoeken ze die dag uit'.

Een andere verdachte merkte op dat het 'niet goed was gekomen' als de demonstranten Dokkum hadden bereikt. Niet alle verdachten verschenen maandag op de zitting, een deel liet verstek gaan. Dinsdag gaat de rechtbank verder, dan worden de zaken van 19 andere verdachten behandeld. Donderdagochtend zijn er dan nog drie verdachten waaronder Jenny Douwes die zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Op die dag worden de benadeelde partijen behandeld en mogen de mensen van KOZP een verklaring afleggen. Op vrijdag volgt het pleidooi van advocaat Tjalling van der Goot, na de eis van de officier van justitie. Die benadrukte aan het begin van de zitting nog eens waar de rechtszaak wat het Openbaar Ministerie betreft om draait: om de verkeersveiligheid en om het recht van vrije meningsuiting. 'In deze zaak gaat het er niet om welke mening mensen hebben en welke mening goed en fout is', aldus de officier.

