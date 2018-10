Lintje voor Kanaal 30-man Kees Haremaker

Publicatie: zo 07 oktober 2018 15.11 uur

FEANWâLDEN - De 79-jarige Kees Haremaker uit Burgum is zondag Koninklijk onderscheiden in Feanwâlden. Burgemeester Jeroen Gebben verraste hem na afloop van de kerkdienst in de Doopsgezinde gemeente in Feanwâlden. Na een toespraak werd de heer Haremaker onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor o.a. de Doopsgezinde gemeente in Feanwâlden en de lokale omroep RTV Kanaal 30.

De heer Haremaker zet zich sinds 1990 op vele fronten in voor de Doopsgezinde gemeente. Niet alleen in bestuurlijke rollen, als kerkraadslid of voorzitter van de kerkenraad, maar ook voor de gemeenteleden. Hij maakt hen sinds het begin van het digitale tijdperk vertrouwd met de computer, zorgt voor de verspreiding van het nieuws uit de kerk en staat iedereen bij met technische raad en daad. Haremaker vertegenwoordigt de gemeente bij de Raad van Kerken in Burgum en heeft een belangrijke rol in de samenwerking met vier randgemeenten en kerkgenootschappen in de omgeving.

Radio is een andere passie van de heer Haremaker. Sinds 1991 is hij betrokken bij (toen nog) Radio Tytsjerksteradiel, inmiddels RTV Kanaal 30. Eerst als technicus en later meteen eigen muziekprogramma 'New Age'. Hij had een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van de omroep zoals deze nu bestaat. Hij introduceerde als eerste de video-opnamen bij de omroep. Hij stond daarmee aan de wieg van de ontwikkeling van de TV-afdeling van Kanaal 30. Zijn collega's typeren hem als een loyale medewerker, die je altijd kunt bellen om een probleem op te lossen.