Dokkumse wordt nat tijdens slaap door lekkage

Publicatie: zo 07 oktober 2018 12.40 uur

DOKKUM - Een vrouw uit Dokkum werd zaterdagavond in haar slaap gewekt door druppels water die uit het plafond kwamen. De vrouw heeft daarop familie gebeld om de zaak te onderzoeken. De familieleden belden rond 22.20 uur de brandweer om de lekkage aan de Altenastreek te onderzoeken.

De bovenburen waren niet thuis en nadat de deur van de woning was geforceerd, werd duidelijk wat het probleem was. Een lekkende wasmachine veroorzaakte de waterlekkage. De brandweer heeft de wasmachine uitgeschakeld en daarmee was het stromende water ook verholpen. Een schoonmaakbedrijf zal de woningen moeten gaan reinigen.